الآلاف امام السفارة الاسرائلية في لندن دعماً لفلسطين - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تجمع الآلاف من الأشخاص أمام السفارة الإسرائيلية في لندن مساء الاثنين تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني.
و بالتفاصيل، ألقت السلطات في لندن القبض على ثلاثة أشخاص بعد احتجاجات خارج السفارة الإسرائيلية في لندن مساء الاثنين، وقد تكون هناك اعتقالات إضافية بسبب الأضرار الجنائية التي لحقت بمبنى في شارع كنسينغتون هاي.
أعلنت شرطة العاصمة أن أحد المعتقلين تم اتهامه بالاعتداء على عامل طوارئ، فيما اتُهم آخر بالإضرار بالممتلكات بدوافع عنصرية، وكان الثالث يحمل سلاحًا هجوميًا.
شهدت محطة مترو أنفاق في لندن تصاعدا للتوتر بين مؤيدي الفلسطينيين والإسرائيليين، وقامت الشرطة بمحاولة الحفاظ على النظام في ليلة شهدت تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أمام السفارة الإسرائيلية.
ديلي ميل
MENAFN10102023000208011052ID1107219414
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.