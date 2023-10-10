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الآلاف امام السفارة الاسرائلية في لندن دعماً لفلسطين - فيديو

10/10/2023 7:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجمع الآلاف من الأشخاص أمام السفارة الإسرائيلية في لندن مساء الاثنين تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني.
و بالتفاصيل، ألقت السلطات في لندن القبض على ثلاثة أشخاص بعد احتجاجات خارج السفارة الإسرائيلية في لندن مساء الاثنين، وقد تكون هناك اعتقالات إضافية بسبب الأضرار الجنائية التي لحقت بمبنى في شارع كنسينغتون هاي.
أعلنت شرطة العاصمة أن أحد المعتقلين تم اتهامه بالاعتداء على عامل طوارئ، فيما اتُهم آخر بالإضرار بالممتلكات بدوافع عنصرية، وكان الثالث يحمل سلاحًا هجوميًا.
شهدت محطة مترو أنفاق في لندن تصاعدا للتوتر بين مؤيدي الفلسطينيين والإسرائيليين، وقامت الشرطة بمحاولة الحفاظ على النظام في ليلة شهدت تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أمام السفارة الإسرائيلية.


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