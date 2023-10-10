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الصفدي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني: على المجتمع الدولي التقاط تحذيرات الملك من غياب العدالة للشعب الفلسطيني

10/10/2023 7:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حيث جرى التأكيد على أهمية اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة من حرب مدمرة يشنها الاحتلال.
وأكد الصفدي وفتوح أهمية وتأثير الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وذلك في اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة فلسطين الدكتور فايز بصبوص.
وشدد الصفدي وفتوح على أهمية التقاط المجتمع الدولي للرسائل التحذيرية التي طالما أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أكد فيها أن إنكار الحق الفلسطيني وعدم توفير العدالة للشعب الفلسطيني وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار انتهاك المقدسات وبناء المستوطنات من شأنه تأجيج الصراع وإبقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.
وأكد الصفدي وفتوح أهمية مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، والذي قدم للعالم رسائل واضحة في الدفع قدماً بعملية السلام وذلك عبر حل الدولتين بوصفه الضامن للحق الفلسطيني وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي ختام اللقاء وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوة للاتحاد البرلماني العربي من أجل عقد جلسة طارئة لمناقشة التصعيد والأوضاع في القدس والضفة وقطاع غزة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.




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