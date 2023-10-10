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حزب الإتحاد الوطني الأردني يواصل حملته للتبرع بالدم لصالح أبناء غزة

10/10/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حزب الإتحاد الوطني الأردني يواصل حملته للتبرع بالدم لصالح أبناء غزة تحت شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة".
وبالتعاون المشترك مع مستشفى الطفيلة الحكومي، دعا الحزب أبناء محافظة الطفيلة للمشاركة في هذه الحملة الإنسانية يوم الأربعاء الموافق١١/١٠/٢٠٢٣ أمام مقر الحزب في الطفيلة من الساعة العاشرة صباحًا.
يذكر أن هذه الدعوة جاءت استكمالًا للنجاح الباهر الذي حققه الحزب في حملته السابقة في عمان - الساحة الهاشمية، مؤكدًا على التزامه بدعم القضايا الإنسانية والوقوف إلى جانب أشقائنا في غزة.




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