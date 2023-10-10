Tuesday, 10 October 2023 02:43 GMT

69 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

10/10/2023 6:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 69 مستوطنا اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.


وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.


ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين، ومساعي التهويد المستمرة بحقه.

صفا


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