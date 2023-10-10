Tuesday, 10 October 2023 02:43 GMT

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل السياج الحدودي مع غزة والمعركة ستطول

10/10/2023 6:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، إن الجيش الإسرائيلي استعاد السيطرة الكاملة على السياج الحدودي مع غزة بشكل أو بآخر.
وقال هيشت في إيجاز اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى الجنوب، لقد سيطرنا بشكل كامل على السياج الحدودي بشكل أو بآخر، ونأمل أن يكون الأمر نهائيا في الساعات القادمة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أمنت المناطق المحيطة بالحدود وأنهت تقريبا عملية إجلاء جميع السكان في المجتمعات القريبة من الحدود.
وأردف هيشت قائلا إن اشتباكات صغيرة وقعت على مدار الليلة الماضية في سعد وكيسوفيم، مضيفا: "لم نسجل أي تسللات جديدة عبر السياج مع غزة خلال الليلة الماضية.. تقييمنا هو أن المعركة ستستمر لوقت طويل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نركز هجومنا في قطاع غزة وغاراتنا الجوية".

CNN

MENAFN10102023000208011052ID1107219157

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث