Tuesday, 10 October 2023 02:43 GMT

طائرات الاحتلال تعيد قصف بوابة معبر رفح

10/10/2023 6:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، قصف بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم إن طائرات الاحتلال أعادت قصف بوابة المعبر بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.


وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود أعلنت أن معبر رفح سيعمل اليوم الموافق، بواقع 1000 مسافر مغادر و1000 مسافر قادم فقط.

صفا


MENAFN10102023000208011052ID1107219155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث