طائرات الاحتلال تعيد قصف بوابة معبر رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، قصف بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم إن طائرات الاحتلال أعادت قصف بوابة المعبر بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.



وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود أعلنت أن معبر رفح سيعمل اليوم الموافق، بواقع 1000 مسافر مغادر و1000 مسافر قادم فقط.

صفا