طائرات الاحتلال تعيد قصف بوابة معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، قصف بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم إن طائرات الاحتلال أعادت قصف بوابة المعبر بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.
وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود أعلنت أن معبر رفح سيعمل اليوم الموافق، بواقع 1000 مسافر مغادر و1000 مسافر قادم فقط.
صفا
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