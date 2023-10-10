تريد حماية سيارتك من عوامل الطقس شتاء.. إليك هذه النصائح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون الشتاء وقتاً صعباً لأصحاب السيارات، حيث يؤثر الطقس البارد، والظروف القاسية، في ممتلكاتك الثمينة، في حال لم تكن حذراً.



ورغم أن جميع المركبات تحتاج إلى رعاية إضافية خلال فصل الشتاء، فإن السيارات الفاخرة، بهندستها المناسبة، تحتاج إلى القليل من الاهتمام الإضافي. لكننا، هنا، قمنا بتجميع ست نصائح مفيدة، يمكنك اتباعها للحفاظ على فخامة سيارتك، وإبقاء الإطارات في حالة ممتازة طوال فصل الشتاء، بدءاً من الاهتمام بالجماليات، وحتى الالتزام بجدول صيانة ممتاز.

الاهتمام بالجوانب الجمالية:

السيارات يجب أن تبدو جميلة دائماً، كأنها لا تستخدم إلا نادراً، لذا تجب العناية بأي خدوش أو عيوب في أسرع وقت ممكن، كما من المهم أن تقوم، أيضاً، بغسلها وتشميعها جيدًا قبل حلول الطقس البارد، إذ سيساعد ذلك على حماية الطلاء من عوامل الطقس.



كما أنه من المهم ألا تنسى العجلات، إذ إن قساوة الشتاء تؤثر في العجلات المعدنية، لذا سيساعد تنظيف عجلاتك بانتظام بمنظف غير حمضي في الحفاظ على لمعانها، ومنع تآكلها.



وإلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في أغطية السيارات العالية الجودة، واستخدام المرآب، يمكن أن يقطعا شوطًا طويلاً في حماية الجزء الخارجي لسيارتك من عوامل الشتاء القاسية، مثل: العواصف الثلجية، والبرد. بالإضافة إلى ذلك، فكري في وضع طبقة إضافية من ((الفيلم الواقي))، أو الطلاء الخزفي، لمزيد من المتانة ضد رقائق الصخور والخدوش.



ولا تهمل المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية، إذ خلال أشهر الشتاء عندما تقل الرؤية من الضروري التأكد من أن جميع الأضواء نظيفة، وتعمل بشكل صحيح؛ لتحقيق أقصى قدر من السلامة على الطريق.

الاعتناء بالداخل:

إن العناية بالجزء الداخلي لسيارتك لا تقل أهمية عن الحفاظ على مظهرها الخارجي، فبعد كل شيء هذا هو المكان الذي تقضين فيه معظم وقتك أثناء القيادة، لذلك من المهم الاستثمار في سجادات أرضية عالية الجودة؛ لحماية السجاد من الأوساخ والطين، التي يمكن أن تعلق بالداخل، حيث سيساعد تنظيف هذه الحصائر بالمكنسة الكهربائية، وتنظيفها بانتظام، على منع أي ضرر أو بقع.



بعد ذلك، انتبه إلى ما تحضره إلى سيارتك خلال فصل الشتاء، حيث يمكن للمظلات المبللة، والأحذية الثلجية والملابس الرطبة إدخال الرطوبة إلى المقصورة، ما قد يؤدي إلى نمو العفن أو الفطريات، وعليه فإنه يجب استخدام أغطية أو أكياس مقاومة للماء لمثل هذه العناصر؛ لتقليل الضرر المحتمل.



جانب آخر مهم، هو الحفاظ على المقاعد نظيفة، وصيانتها بشكل جيد، لذا اختاري أغطية المقاعد المصنوعة من مواد متينة وسهلة التنظيف، وامسحي المقاعد الجلدية بانتظام، باستخدام منظف لطيف، مصمم خصيصاً لها.

التمسك بجدول صيانة ممتاز:

يعد الحفاظ على جدول الصيانة الخاص بك أمراً بالغ الأهمية؛ عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سيارتك في حالة ممتازة خلال أشهر الشتاء، حيث لا تضمن الصيانة الدورية تشغيل سيارتك بسلاسة فحسب، بل تساعد أيضاً على منع ظهور أي مشكلات محتملة.



أولاً، وقبل كل شيء، تأكد من الالتزام بفترات الخدمة الموصى بها من قِبَل الشركة المصنعة، إذ يتضمن ذلك تغيير الزيت بشكل منتظم، واستبدال الفلتر، وفحص المكونات الحيوية مثل الفرامل، وسيساعد اتباع هذه الإرشادات في الحفاظ على تشغيل سيارتك بأفضل حالاتها.



بالإضافة إلى الصيانة الروتينية، انتبه إلى مناطق محددة، قد تتطلب رعاية إضافية خلال فصل الشتاء. على سبيل المثال، افحص البطارية بانتظام؛ لأن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تقلل كفاءتها، وتأكد من ملء جميع السوائل، خاصة سائل التبريد، وسائل غسيل الزجاج الأمامي، الذي يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الأداء الأمثل.

زهرة الخليج