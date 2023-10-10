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استشهاد عاملين و5 طلبة في أونروا جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة

10/10/2023 6:10:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد عاملان في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، و 5 طلبة من قطاع غزة ، إثر تواصل العدوان الإسرائيلي، تزامنا مع تصاعد النزوح إلى مراكز الإيواء بالقطاع.


وأكدت "أونروا"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، استشهاد موظفان يعملان لديها، إضافة إلى خمسة طلاب من مدارسها.


وأشارت إلى أن أربعة نازحين أصيبوا عندما كانوا يحتمون في مدرسة تابعة لـ"أونروا" في مدينة غزة، موضحة أن عدداً من النازحين في مركز تأهيل المعاقين بصرياً، أصيبوا بجروح بسبب غارات الاحتلال على المباني المجاورة.

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