استشهاد عاملين و5 طلبة في أونروا جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-استشهد عاملان في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، و 5 طلبة من قطاع غزة ، إثر تواصل العدوان الإسرائيلي، تزامنا مع تصاعد النزوح إلى مراكز الإيواء بالقطاع.
وأكدت "أونروا"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، استشهاد موظفان يعملان لديها، إضافة إلى خمسة طلاب من مدارسها.
وأشارت إلى أن أربعة نازحين أصيبوا عندما كانوا يحتمون في مدرسة تابعة لـ"أونروا" في مدينة غزة، موضحة أن عدداً من النازحين في مركز تأهيل المعاقين بصرياً، أصيبوا بجروح بسبب غارات الاحتلال على المباني المجاورة.
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