مصادر أمنية مصرية ترد على شائعات توطين أهالي غزة في سيناء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.
ونقلت صحيفة "دار الأهرام" المصرية تصريح المسؤول الأمني لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، حيث قال: "إن "هناك مخططاً
واضحاً
لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم".
وحذرت المصادر من "المخاطر
المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية وعلى الحق الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "هناك بعض الأطراف
والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له بتقديم مبررات الأمر الواقع، لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال على طرحها على مدى الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وسوف تتصدى له حيث رفضه الإجماع
الشعبي الفلسطيني
المتمسك بحقه وفي أرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، استقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة
للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن".
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