البلبيسي رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

البلبيسي رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
التاريخ
10/10/2023 6:00:07 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين، الدكتور عادل البلبيسي، رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية برتبة وزير لمدة 4 سنوات.
ووفق كتاب صادر عن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، جاء تعيين البلبيسي استنادا لأحكام المادة (9) من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم (112) لسنة 2020.
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