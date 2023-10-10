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البلبيسي رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

10/10/2023 6:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين، الدكتور عادل البلبيسي، رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية برتبة وزير لمدة 4 سنوات.


ووفق كتاب صادر عن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، جاء تعيين البلبيسي استنادا لأحكام المادة (9) من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم (112) لسنة 2020.

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