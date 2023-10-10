قراءات أردنية لــ طوفان الأقصى بين مقاربتين

MENAFN - Khaberni) تتنازع النخبة السياسية الأردنية، في الأوساط الرسمية والقريبة منها، قراءتان رئيسيتان لعملية حركة حماس "طوفان الأقصى" وما حقّقته، مبدئياً، من نتائج مذهلة للعالم بأسره على صعيدين، عسكري واستراتيجي، في الهجوم غير المسبوق. الأولى مسكونة بالهواجس التقليدية والثانية تنظر إلى تجاوز تلك المخاوف والانتقال إلى الأفق الاستراتيجي الذي فتحته العملية على صعيد المصالح الاستراتيجية والأمن الوطني الأردني.

تتأسّس القراءة الأولى على هاجسين رئيسين: يضع الأول "حماس" وما تقوم به ضمن معادلة "الإسلام السياسي" في الأردن وفلسطين، ويربط بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ما يعني أنّ ذلك ينعكس تماماً على تعزيز الحالة المعنوية والشعبية للجماعة (اعتُبرت غير قانونية في الأردن، وما زال حزب جبهة العمل الإسلامي يمثّلها في العملية السياسية)، وهو ما تخشاه تلك القراءة التي أعطت بُعداً جديداً لانتصار "حماس" بربطه بالأجندة الإقليمية الإيرانية ومصالح طهران ونفوذها في المنطقة، واعتبرت ذلك في سياق محاولات إيران تعزيز أوراقها في الحسابات الدولية - الإقليمية الجارية اليوم في عملية إعادة تشكيل نظامٍ إقليميٍّ جديد في المنطقة. ويتمثل الهاجس الثاني في القلق من تداعيات ما يحدُث على حالة الاستقرار السياسي في الضفة الغربية، واحتمال انتقال المواجهات وامتدادها إليها، ما قد يؤدّي إلى نتائج وخيمة تنعكس على الأمن الوطني الأردني. وهنا يتم استدعاء أكثر من سيناريو؛ مثل أن تؤدّي المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية والعمليات الإسرائيلية إلى انهيار السلطة الفلسطينية وتأزيم أوضاعها أكثر فأكثر، وربما انفلات الأوضاع وهجوم المستوطنين، وقد يصل الأمر إلى "ترانسفير" جديد، أو سيناريو يقوم على أن تؤدّي الاضطرابات في الضفة إلى مواجهات أكبر بين "حماس" وأنصارها من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى. وبالتالي "حرب داخلية" تؤدّي إلى فوضى، وهذه وتلك من السيناريوهات تصبّان في اتجاه مشروع اليمين الإسرائيلي، رمي العبء الديمغرافي الفلسطيني على الأردن، وهواجس مثل الوطن البديل أو النظام البديل، مع تبنّي أوساط أميركية وغربية الدعاية الإسرائيلية بـ"عجز السلطة الفلسطينية" والحاجة إلى طرفٍ إقليمي.





اصطفّ الأردن (مع دول عربية عديدة) مع السلطة على صعيد السياسات الفلسطينية، ومع ما سمّي "محور الاعتدال العربي"





من الواضح أنّ "القراءة الهاجسية" مرتبطة بالمنظور التقليدي الذي هيمن على نخب سياسية أردنية منذ ما يقارب 17 عاماً، أي الانتخابات التشريعية الفلسطينية وحروب "حماس" مع إسرائيل وتعمّق الأزمة السياسية الفلسطينية، إذ اصطفّ الأردن (مع دول عربية عديدة) مع السلطة على صعيد السياسات الفلسطينية، ومع ما سمّي "محور الاعتدال العربي" على صعيد السياسات الإقليمية، وحكمت تلك الرؤية المشكّكة والمتشكّكة من حركة حماس أفق هذه القراءة، ورُبطت بالأزمة المتدحرجة المستدامة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين على صعيد السياسات المحلية الأردنية، وتعزّزت تلك الهواجس والحسابات، ونمت وأينعت مع مرحلة الربيع العربي وما بعدها.



على الطرف المقابل، ثمّة قراءة أخرى لعملية طوفان الأقصى، برزت بوضوح شديد مع تيارٍ عريضٍ من النخب السياسية الأردنية، وتتجاوز كثيراً مناخات الحركة الإسلامية إلى مناخاتٍ شعبيةٍ، ولدى نخب سياسية عريضة، وفي أوساط النخبة الرسمية أيضاً، وهي قراءة تستبطن نقداً عميقاً للقراءة الأولى التي تأسّست على معطيات تجاوزتها السياقات الدولية والإقليمية، وحتى الداخلية الفلسطينية، وتشتبك مع الرواية الرسمية الأردنية في مواجهة محاولات تهميش القضية الفلسطينية، بل إنهائها من دون إيجاد حلٍّ لها، ضمن عمليات تجريفٍ لمركزيّتها من خلال مشروع "السلام الإقليمي"، والتطبيع والاتفاقيات العربية - الإسرائيلية، و"صفقة القرن" التي لم تُدفن مع رحيل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بل تبنتّها بصورة غير معلنة الإدارة الأميركية الحالية.





"طوفان الأقصى" تأكيد على أنّ عمليات التطبيع الإقليمية لن تُغني عن حلّ القضية الفلسطينية





تمثّل هذه القراءة طيفاً كبيراً من النخب الأردنية، وقد تبدّت في جلسة نقاشية مغلقة عقدها معهد السياسة والمجتمع (بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) في عمّان، لمناقشة عملية طوفان الأقصى، وحضرتها نخبٌ سياسيةٌ أردنيةٌ وفلسطينية، وتقوم على أنّ هذه العملية تمثّل فرصة تاريخية لأفق سياسي أردني مهم في المنطقة، فهي تعزّز الرواية الأردنية التي تكثّفت منذ ما يقرب من خمسة أعوام في مواجهة قرارات إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس ثم إطلاق "صفقة القرن"، ولاحقاً عملية التطبيع والاتفاقيات الإيراهيمية، وهو سياقٌ خطيرٌ ليس فقط على صعيد إنهاء مركزية القضية عربياً وإقليمياً، ولا حتى تفرّد الحكومة الإسرائيلية بالفلسطينيين، بل على صعيد المصالح الاستراتيجية الأردنية والأمن الوطني الأردني والدور الإقليمي الأردني وتحجيمه ضمن عملية تشكيل ديناميكيات النظام الإقليمي الجديد في المنطقة!

عملية طوفان الأقصى تأكيد حرفي صارخ على تحذيرات الأردن من انفجار الأوضاع في فلسطين، وعلى أهمية القضية الفلسطينية وخطورة سياسات حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرّف، في القدس، وفي انتهاك حقوق الفلسطينيين. وهي تأكيد أيضاً على أنّ مقاربات الإدارات الأميركية نحو القضية الفلسطينية التي تقوم على تجاوز الحلول السياسية والبحث عن "تحسين حياة الفلسطينيين" فقط، هي مقارباتٌ فاشلةٌ تتجاهل الأبعاد الاستراتيجية والرمزية للقدس والقضية الفلسطينية. وهي (عملية طوفان الأقصى) تأكيد أيضاً على أنّ عمليات التطبيع الإقليمية لن تُغني عن حل القضية الفلسطينية، إذ تكمن عوامل الانفجار الكبير في غياب العدالة الدولية والإنسانية والأخلاقية في التعامل مع حقوق الفلسطينيين الإنسانية، كباقي شعوب الأرض.





ضرورات استراتيجية مرتبطة بالمتغيرات البنيوية الكبيرة بتعزيز الدور الأردني في السياسات الفلسطينية





يتبنّى أصحاب هذه القراءة "المقاربة التداخلية" (في مواجهة المقاربة الهاجسية)، ويدعون إلى مراجعة المقاربة الأردنية في السياسات الفلسطينية؛ بخاصة عملية الاصطفاف مع سلطة عبّاس متآكلة الشرعية والشعبية والعاجزة في الضفة الغربية، والقول بعدم التدخّل المطلق في السياسات الفلسطينية، فهنالك ضرورات استراتيجية مرتبطة بالمتغيرات البنيوية الكبيرة بتعزيز الدور الأردني في السياسات الفلسطينية، وبفتح الآفاق مع الجيل الفلسطيني الجديد وتطوير الديبلوماسية الأردنية نحو دور وسيطي متداخل مع الحالة الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، واستثمار القوة الناعمة الأردنية والعلاقات التاريخية مع الفلسطينييين، لمساعدتهم على ترتيب البيت الداخلي. ويرى أصحاب هذه القراءة أنّ السياسات الإقليمية التي تأسّست عليها المقاربة الأردنية التقليدية لم تعد قائمة، مع الاتفاق السعودي - الإيراني والاتفاقيات الإبراهيمية والتحوّلات الجوهرية في سورية والعراق، وحتى تقلبات الموقف التركي تجاه المنطقة، وهي تحالفاتٌ اهتزّت كثيراً وتتطلب اليوم مراجعة وتدقيقاً وتفكيراً خارج الصندوق التقليدي، ما لا يعني مغادرة المربّعات التقليدية في علاقات الأردن بحلفائه التقليديين دولياً وإقليمياً، لكن ما يطلق عليه تقليدياً في السياسات الأردنية مقاربة "تنويع سلّة الخيارات الاستراتيجية والسياسية".



ثمّة إدراكٌ عميقٌ لدى نخبة سياسية أردنية واسعة أنّ هنالك سياقات جديدة وعديدة في المنطقة العربية، ومصادر تهديد جديدة مقلقة، عديدة، أكبر وأخطر من الهواجس التي حكمت القراءة التقليدية في السياسات الأردنية. وقد دعا تقرير استراتيجي أردني (صادر عن معهد السياسة والمجتمع بعنوان "استحقاقات نهاية اللعبة: اليوم التالي لفشل العملية السلمية") إلى الانتقال من مقاربة "حلّ الصراع" إلى مقاربة "إدارة الصراع"، وعملية طوفان الأقصى تؤكّد على ضرورة هذه المراجعات.