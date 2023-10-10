حرّاس المرمى يرون العالم بطريقة مختلفة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصبح لدى الباحثين بعض الأدلة العلمية التي تثبت أن حرّاس المرمى يظهرون اختلافات جوهرية في الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم، ويعالجون بها المعلومات متعددة الحواس.

الطبيعة الفريدة لحراسة المرمى تعطي الحارس أولوية لاتخاذ قرارات سريعة تعتمد على معلومات غير كاملة

وفي لعبة كرة القدم يلعب حارس المرمى دوراً فريداً؛ وللقيام بذلك يجب أن يكون مستعداً لاتخاذ قرارات لحظية بناءً على معلومات غير كاملة.

وقد وجدت الدراسة الجديدة التي أعدّها مايكل كوين من جامعة دبلن، وهو حارس مرمى محترف ومتقاعد، أن حرّاس المرمى يمتلكون قدرة معززة على الجمع بين المعلومات من الحواس المختلفة.

ووفق دورية "كورنت بيولوجي"، شارك في تجارب البحث الذي أعدّه كوين 60 شخصاً، بعضهم حرّاس مرمى ولاعبين محترفين، وكان جميعهم في سن مناسب للعب الكرة.

وفي كل تجربة، تم عرض صورة أو صورتين من المحفزات البصرية على شاشة، وتم تقديم الصور مع صوت تنبيه واحد أو اثنين أو بدون صوت. وتم تنويع كميات هذه المحفزات السمعية والبصرية من وقت لآخر.

السرعة والدقة

وأظهرت الاختبارات، أن التجارب التي أجريت على ومضة بصرية واحدة وصافرتين أدت إلى إدراك خاطئ عموماً، في حين أظهر حرّاس المرمى تقديراً أكثر دقة وسرعة لتوقيت الإشارات السمعية والبصرية.

كما كشفت نتائج الاختبار أن حرّاس المرمى لم يظهروا قدراً كبيراً من التفاعل بين المعلومات المرئية والسمعية.

وتبين أن الحرّاس كان لديهم ميل أكبر لفصل الإشارات الحسية. بمعنى آخر، قاموا بدمج الومضات وأصوات التنبيه بدرجة أقل.

وقال الباحثون: "نقترح أن هذه الاختلافات تنبع من الطبيعة الفريدة لوضعية حراسة المرمى التي تعطي الأولوية لقدرة الحارس على اتخاذ قرارات سريعة، غالباً ما تعتمد على معلومات حسية غير كاملة".

مثلاً، يراقب حارس المرمى كيف تتحرك الكرة في الهواء ويستفيد أيضاً من صوت ركل الكرة. لكن العلاقة بين تلك الإشارات في الوقت المناسب ستعتمد على مكان تواجد اللاعب الذي يسدد الكرة في الملعب.