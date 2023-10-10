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متحدث الجيش الإسرائيلي: سنصل إلى كل مكان في غزة

10/10/2023 5:29:14 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال متحدث الجيش الإسرائيلي: "قصفنا 2000 هدف حتى الآن وقتلنا المئات من مسلحي حماس". وأكد في مؤتمر صحافي: "نسيطر بشكل كامل على غلاف غزة".

وأضاف: "لم نسجل أي تسللات جديدة عبر السياج مع غزة خلال الليلة الماضية.. تقييمنا هو أن المعركة ستستمر لوقت طويل".

وقال: "سنلاحق مسلحي حماس ولا مكان للاختباء.. سنصل إلى كل مكان في غزة".

وتابع كلامه أن "الاشتباكات مستمرة في غلاف غزة ونعتبرها منطقة حرب.. نبني جدارا حديديا من الدبابات والمقاتلات والمروحيات في محيط غزة.. وهناك أوامر بإطلاق النار على كل من يقترب من السياج الحدودي مع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقل تلفزيون "آي 24" الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إعلانه السيطرة بشكل كامل على الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث دانيال هاغاري إن "إسرائيل تسيطر الآن بشكل كامل على حدود قطاع غزة... لا تسللات إرهابية جديدة حدثت يوم الاثنين".

أضاف أن "الوحدات الهندسية المقاتلة تعمل الآن على زرع الألغام في المناطق القريبة من الثغرات الموجودة في السياج" الحدودي مع غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أشار المتحدث إلى أن إسرائيل ستزرع الألغام في المناطق القريبة من الثغرات الموجودة في السياج الحدودي مع غزة.

كذلك، قال كبير متحدثي الجيش الإسرائيلي إلى "راديو الجيش الإسرائيلي" إنه لا مؤشر على وجود أنفاق تسلل عبر حدود غزة.

جاءت هذه التطورات متزامنة مع عملية "طوفان الأقصى"، حيث بدأت فصائل فلسطينية في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

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