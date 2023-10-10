موتري.كوم يُطلق خدماته الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني للسيارا

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- Khaberni) خبرني - وضعت انطلاقة موتري في عام 2014 بصمة في قطاع تسويق السيارات الإلكتروني في المملكة العربية السعودية؛ حيث أن الموقع التابع لعبداللطيف جميل للتقنية يحمل قيم التطوير والريادة والتمكين المستلهمة من الشركة، كما يطمح القائمون عليه إلى إعادة كتابة التاريخ وتسطير المزيد من الإنجازات في عام 2023، وذلك مع وصول الموقع وما يقدمه من خدمات استثنائية إلى الأردن مشكلاً حلقة وصل بين البائع الذي يبحث عن منصة إلكترونية متكاملة لتسويق السيارات والمشتري المتعطش لوجود مكان واحد يضم مجموعة غنية ومتنوعة ذات مواصفات واضحة من سيارات الوكالات المختلفة.
منذ البدايات، نجح موتري في قراءة المؤشرات الدالة على توجه المستهلكين نحو البحث عن السيارات المتواجدة في الأسواق وشرائها عبر الانترنت، وقد سارع الموقع في تقديم هذه الخدمات على طبقٍ من ذهب؛ وذلك من خلال منصة تكنولوجية متطورة تسمح للمستخدم بإيجاد مجموعة واسعة من سيارات الوكالات واستكشاف ميزاتها ومواصفاتها بالتفصيل.
واستكمالاً للدور الرئيسي الذي يلعبه موقع موتري في قطاع خدمات التسويق الإلكتروني للسيارات، ومع المسؤولية الملقاة على عاتقه كأحد روّاد هذا المجال، يسعى الموقع إلى سد فجوة نقص المعلومات التي يبحث عنها المستخدم الأردني يومياً ولا يجد لها الإجابات الشافية؛ حيث يساهم موتري. كوم في إغناء المحتوى المتعلّق بهذا الصدد ويعمل على تطوير تجربة شراء السيارات إلكترونياً في المنطقة بشكل مستمر.
عقد من الزمان تقريباً، كانت فترة أكثر من كافية لجعل موقع موتري الملاذ الآمن ومصدر المعلومات الرئيسي والموثوق لكل من يبحث عن جميع التحديثات والخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيارات في الأسواق السعودية، ويمكن قياس مدى النجاح من خلال النمو السريع في عدد زيارات الموقع، مع تسجيل ما يُقارب من 18 مليون زيارة في عام 2021، بقفزة نسبتها 13% عن العام الذي يسبقه.
ويظهر اتساع الأفق والنظرة الإيجابية إلى مستقبل التوسع في السوق الأردني بتصريح الرئيس التنفيذي لموتري السيد "أحمد التوبة" والذي علّق قائلاً: "تُعد عملية شراء أي سيارة قراراً كبيراً على الصعيدين المالي والشخصي. وعليه، نعمل جاهداً لتوفير كافة السبل التي من شأنها تبسيط اتخاذ هذا القرار قدر الإمكان. ويسرنا إطلاق موتري دوت كوم في الاردن بلدنا الشقيق وتوفير خدماتنا في تسويق السيارات للسوق الأردنية والعملاء فيها، حيث ينسجم هذا التوسع مع أهدافنا ومساعينا الرامية إلى توفير تجربة شراء سيارة متميزة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة. وتشكل منصتنا من خلال مزاياها المتقدمة بوابة إلى عالم السيارات، كما تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع السيارات في العصر الرقمي".
تشتمل المنصة الإلكترونية على عدد كبير من السيارات الجديدة المرفقة بالأسعار والمواصفات التفصيلية لكل منها، بالإضافة إلى شروحات ومراجعات توضيحية تدفع المستخدم نحو خوض تجربة شراء مدروسة بدقة من كافة الجوانب.
يسعى الموقع من خلال استراتيجية التوسع هذه إلى بناء مكانة قوية في سوق السيارات الأردني والمنطقة بشكلٍ عام، معتمداً بذلك على تقديم حلول ذات جودة مبتكرة تلبي احتياجات كافة المستخدمين.
لمحة حول موتري.كوم
أطلقت عبداللطيف جميل للتقنية موقع موتري . كوم في السعودية عام 2014 ليكون منصة رائدة في تقديم خدمات تسويق السيارات في المملكة العربية السعودية. وعمل الموقع منذ إنشائه على توفير مزايا متقدمة لتحسين تجربة التسويق الالكتروني للسيارات الجديدة والمستعملة لكل من المشترين والبائعين. وتقدم المنصة محتوى متنوع وغني خاص بالسيارات، بما في ذلك تجارب القيادة والمراجعات الفنية وإصدارات السيارات الجديدة ومعارض السيارات الحديثة وغير ذلك الكثير. ويهدف موتري.كوم إلى توفير أفضل تجربة تجارية من خلال وضع معايير جديدة للتميز في خدمات تجارة السيارات، ليصبح مصدراً موثوقاً للمحتوى المتعلق بالسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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