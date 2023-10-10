موتري.كوم يُطلق خدماته الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني للسيارا

MENAFN - Khaberni) خبرني - وضعت انطلاقة موتري في عام 2014 بصمة في قطاع تسويق السيارات الإلكتروني في المملكة العربية السعودية؛ حيث أن الموقع التابع لعبداللطيف جميل للتقنية يحمل قيم التطوير والريادة والتمكين المستلهمة من الشركة، كما يطمح القائمون عليه إلى إعادة كتابة التاريخ وتسطير المزيد من الإنجازات في عام 2023، وذلك مع وصول الموقع وما يقدمه من خدمات استثنائية إلى الأردن مشكلاً حلقة وصل بين البائع الذي يبحث عن منصة إلكترونية متكاملة لتسويق السيارات والمشتري المتعطش لوجود مكان واحد يضم مجموعة غنية ومتنوعة ذات مواصفات واضحة من سيارات الوكالات المختلفة.

منذ البدايات، نجح موتري في قراءة المؤشرات الدالة على توجه المستهلكين نحو البحث عن السيارات المتواجدة في الأسواق وشرائها عبر الانترنت، وقد سارع الموقع في تقديم هذه الخدمات على طبقٍ من ذهب؛ وذلك من خلال منصة تكنولوجية متطورة تسمح للمستخدم بإيجاد مجموعة واسعة من سيارات الوكالات واستكشاف ميزاتها ومواصفاتها بالتفصيل.

واستكمالاً للدور الرئيسي الذي يلعبه موقع موتري في قطاع خدمات التسويق الإلكتروني للسيارات، ومع المسؤولية الملقاة على عاتقه كأحد روّاد هذا المجال، يسعى الموقع إلى سد فجوة نقص المعلومات التي يبحث عنها المستخدم الأردني يومياً ولا يجد لها الإجابات الشافية؛ حيث يساهم موتري. كوم في إغناء المحتوى المتعلّق بهذا الصدد ويعمل على تطوير تجربة شراء السيارات إلكترونياً في المنطقة بشكل مستمر.

عقد من الزمان تقريباً، كانت فترة أكثر من كافية لجعل موقع موتري الملاذ الآمن ومصدر المعلومات الرئيسي والموثوق لكل من يبحث عن جميع التحديثات والخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيارات في الأسواق السعودية، ويمكن قياس مدى النجاح من خلال النمو السريع في عدد زيارات الموقع، مع تسجيل ما يُقارب من 18 مليون زيارة في عام 2021، بقفزة نسبتها 13% عن العام الذي يسبقه.

ويظهر اتساع الأفق والنظرة الإيجابية إلى مستقبل التوسع في السوق الأردني بتصريح الرئيس التنفيذي لموتري السيد "أحمد التوبة" والذي علّق قائلاً: "تُعد عملية شراء أي سيارة قراراً كبيراً على الصعيدين المالي والشخصي. وعليه، نعمل جاهداً لتوفير كافة السبل التي من شأنها تبسيط اتخاذ هذا القرار قدر الإمكان. ويسرنا إطلاق موتري دوت كوم في الاردن بلدنا الشقيق وتوفير خدماتنا في تسويق السيارات للسوق الأردنية والعملاء فيها، حيث ينسجم هذا التوسع مع أهدافنا ومساعينا الرامية إلى توفير تجربة شراء سيارة متميزة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة. وتشكل منصتنا من خلال مزاياها المتقدمة بوابة إلى عالم السيارات، كما تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع السيارات في العصر الرقمي".

تشتمل المنصة الإلكترونية على عدد كبير من السيارات الجديدة المرفقة بالأسعار والمواصفات التفصيلية لكل منها، بالإضافة إلى شروحات ومراجعات توضيحية تدفع المستخدم نحو خوض تجربة شراء مدروسة بدقة من كافة الجوانب.

يسعى الموقع من خلال استراتيجية التوسع هذه إلى بناء مكانة قوية في سوق السيارات الأردني والمنطقة بشكلٍ عام، معتمداً بذلك على تقديم حلول ذات جودة مبتكرة تلبي احتياجات كافة المستخدمين.









لمحة حول موتري.كوم

أطلقت عبداللطيف جميل للتقنية موقع موتري . كوم في السعودية عام 2014 ليكون منصة رائدة في تقديم خدمات تسويق السيارات في المملكة العربية السعودية. وعمل الموقع منذ إنشائه على توفير مزايا متقدمة لتحسين تجربة التسويق الالكتروني للسيارات الجديدة والمستعملة لكل من المشترين والبائعين. وتقدم المنصة محتوى متنوع وغني خاص بالسيارات، بما في ذلك تجارب القيادة والمراجعات الفنية وإصدارات السيارات الجديدة ومعارض السيارات الحديثة وغير ذلك الكثير. ويهدف موتري.كوم إلى توفير أفضل تجربة تجارية من خلال وضع معايير جديدة للتميز في خدمات تجارة السيارات، ليصبح مصدراً موثوقاً للمحتوى المتعلق بالسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.