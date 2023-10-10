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محلل عسكري أردني: تداعيات مدمرة للحرب البرية في غزة

10/10/2023 5:29:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - علاء البلاسمة

أكد المحلل العسكري الاردني الدكتور غازي الطيب، اليوم الثلاثاء، جدية جيش الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية برية داخل قطاع غزة المحاصر.

وقال لـ"خبرني" إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الغرب فعليا بضرورة القيام بعملية برية، لأنه بخلاف ذلك لن تعود للجيش هيبته.

وبحسب الطيب سيكون للعملية تداعيات مدمرة على القطاع، إذ أنه من المعروف بأن جيش الاحتلال يسبق دخوله البري بضربات جوية مدمرة عبر الطيران الحربي، ومختلف الوسائل الأخرى مثل القصف المدفعي قبل إدخال الآليات المدرعة التي لا تؤثر فيها الأسلحة الخفيفة.

رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو توعد في 7 تشرين الأول الجاري بتحويل قطاع غزة إلى "جزر خربة"، داعياً الفلسطينيين في غزة إلى الخروج منها، قبل تأكيد قادة القسام على لهفتهم لهجوم بري تدفع فيه إسرائيل الثمن غاليا.

وفيما يتعلق بوعيد حركة حماس بإعدام أسير صهيوني مقابل كل عملية قصف دون سابق إنذار، رجا الطيب قادة الفصائيل عدم تنفيذ التصريحات، لأن من شأنها إغضاب المجتمع الدولي المستهجن قرار إسرائيل منع الغذاء والماء والكهرباء عن القطاع.

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