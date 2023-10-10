محلل عسكري أردني: تداعيات مدمرة للحرب البرية في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - علاء البلاسمة
أكد المحلل العسكري الاردني الدكتور غازي الطيب، اليوم الثلاثاء، جدية جيش الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية برية داخل قطاع غزة المحاصر.
وقال لـ"خبرني" إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الغرب فعليا بضرورة القيام بعملية برية، لأنه بخلاف ذلك لن تعود للجيش هيبته.
وبحسب الطيب سيكون للعملية تداعيات مدمرة على القطاع، إذ أنه من المعروف بأن جيش الاحتلال يسبق دخوله البري بضربات جوية مدمرة عبر الطيران الحربي، ومختلف الوسائل الأخرى مثل القصف المدفعي قبل إدخال الآليات المدرعة التي لا تؤثر فيها الأسلحة الخفيفة.
رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو توعد في 7 تشرين الأول الجاري بتحويل قطاع غزة إلى "جزر خربة"، داعياً الفلسطينيين في غزة إلى الخروج منها، قبل تأكيد قادة القسام على لهفتهم لهجوم بري تدفع فيه إسرائيل الثمن غاليا.
وفيما يتعلق بوعيد حركة حماس بإعدام أسير صهيوني مقابل كل عملية قصف دون سابق إنذار، رجا الطيب قادة الفصائيل عدم تنفيذ التصريحات، لأن من شأنها إغضاب المجتمع الدولي المستهجن قرار إسرائيل منع الغذاء والماء والكهرباء عن القطاع.
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