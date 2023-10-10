قصف غزّة مستمر.. إسرائيل تحشد 300 ألف من جنود الاحتياط وتنصح سكان غزّة الفارين بالتوجه إلى مصر

بعد 3 أيام من تفجّر الصراع والمواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على خلفية هجوم مقاتلين فلسطينيين على مستوطنات غلاف غزّة، ورد إسرائيل بغارات مكثّفة على القطاع، لا تزال الطائرات تحلّق في سماء غزّة، مع استدعاء 300 ألف

من جنود الاحتياط، وفيما

أعلنت إسرائيل العثور على 1500 جثة لمقاتلي حركة حماس،

نصحت سكان القطاع الفارين بالتوجّه إلى مصر.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصف مناطق وسط مدينة غزة، حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، سيطرته على مناطق الجنوب واستعادته السيطرة الكاملة على الحدود، وعدم عبور أي مقاتل من حماس إلى إسرائيل منذ الليلة الماضية. كما

استدعى الجيش الإسرائيلي، 300 ألف جندي احتياطي.

وفي تطوّر الحق، أعلن الجيش الإسرائيلي،

العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة، منذ العملية التي شنتها حركة حماس انطلاقا من غزة. الناطق العسكري ريتشارد هيخت للصحافيين:"عثر على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة".

إلى ذلك، نصح الجيش الإسرائيلي، الفارين من الغارات الجوية على القطاع بالتوجه إلى مصر. وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت كبير الناطقين العسكريين للإعلام الأجنبي، في مؤتمر صحافي: "أعلم أن معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحاً، وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

وفي وقت لاحق، عدل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن بعض تصريحه بالقول، إنّ المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حالياً.



على صعيد متصل، أعلنت تايلاند مقتل 18 من مواطنيها في المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس،

ما يرفع حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 تايلاندياً.

وأعلن نائب وزير الشؤون الخارجية، جاكابونغ سانغماني، الحصيلة الجديدة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية، إن تسعة تايلانديين أصيبوا بجروح و11 من بين الرهائن.

في السياق، قالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان اليوم، إن ثلاثة مواطنين نمساويين ويحملون أيضاً الجنسية الإسرائيلية ربما من بين من احتجزتهم حركة حماس.

وقالت الوزارة: "هناك ثلاثة مواطنين نمساويين-إسرائيليين كانوا مقيمين في الآونة الأخيرة في جنوب إسرائيل بشكل منفصل عن بعضهم البعض، يمكن أن يكونوا أيضاً من بين الكثير من المختطفين الأجانب، ولا يوجد حاليا تأكيد رسمي".





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