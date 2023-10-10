«الأنصاري» توظف 360 مواطناً في 9 أشهر

أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية»، المدرجة في سوق دبي المالي، أن «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية، وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، وإحدى شركات المجموعة، قامت بتوظيف 360 من الكوادر الوطنية الإماراتية منذ بداية العام، مما يرفع نسبة القوى العاملة الإماراتية في الشركة إلى 13.3% من إجمالي الموظفين، ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لالتزام المجموعة الراسخ بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المواهب الإماراتية في القطاع الخاص.

ويشكل التزام المجموعة بسياسة التوطين ركيزة أساسية، ضمن استراتيجيتها لتطوير الكفاءات والمهارات ضمن فريق عملها، ويسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لمشاريع الخمسين.



وأعرب راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات وقدرات مواهب كوادرنا الوطنية، كما أن التزامنا بأجندة التوطين يعكس إيماننا الصادق بأهمية صقل الخبرات المحلية، والمساهمة في دعم وتطوير القطاع المالي في الدولة، ويتمتع كل موظف إماراتي في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية بمهارات فريدة، تثري ثقافتنا المؤسسية، وتعزز مكانتنا في السوق».

وتقدم المجموعة طيفاً واسعاً من برامج التعليم وتنمية المهارات للمواطنين الإماراتيين، وتتولى الكوادر الوطنية العديد من الأدوار والمسؤوليات ضمن مُختلف أقسام شركات المجموعة. وتتيح هذه البرامج للموظفين اعتماد أسلوب حياة يقوم على التوازن بين الحياة والعمل في بيئة عمل مميّزة، وتمكنهم من تعزيز مهاراتهم والمساهمة في نجاح ونمو المجموعة من خلال أكاديمية المجموعة.

وتشارك «الأنصاري للخدمات المالية» والشركات التابعة لها بفاعلية في مُختلف فعاليات التوظيف، حرصاً على استقطاب المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة المجموعة كوجهة عمل مفضّلة للإماراتيين.