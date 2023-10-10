الأونروا: أكثر من 187 ألف نازح في قطاع غزة والعدد مرشح للارتفاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 187,518 شخصاً في قطاع غزة نزحوا من منازلهم، جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أربعة أيام، والعدد مرشح للارتفاع.





ووفق تقرير "الأونروا" الأخير حول الوضع في قطاع غزة، فإن 137,500 نازح يقيمون في 83 مدرسة تابعة للأونروا في كل مناطق قطاع غزة، فيما لا يزال حوالي 3,000 فلسطيني في غزة مهجرين في أعقاب التصعيد السابق.





وأشار التقرير إلى تزايد أعداد النازحين الباحثين عن مأوى في مدارس الأونروا، مع استمرار الغارات

الجوية الإسرائيلية المكثفة.





ولفتت إلى صعوبة الظروف في بعض الملاجئ التي تعاني من اكتظاظ، ومحدودية توافر المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن المدارس جميعها ليست مخصصة كملاجئ للطوارئ، وبالتالي فهي غير مُعدة لاستقبال النازحين داخليا.





وأكدت "الأونروا" بذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين داخليا، وأنها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وزعت الخبز على النازحين في الملاجئ.





وأوضحت، أن 18 منشأة تابعة للأونروا، تضررت منذ 7 تشرين الأول، بالإضافة إلى تعرض مكتب الأونروا إقليم غزة، حيث يتواجد موظفون محليون ودوليون، لأضرار جانبية جراء الغارات الجوية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة.





وأشارت إلى أن مدارس "الأونروا" في مختلف أنحاء قطاع غزة، لا تزال مغلقة.