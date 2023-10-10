نادي الأسير: هناك تخوفات من اغتيال الاحتلال للمعتقل المضرب كايد الفسفوس

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- حذر نادي الأسير، من إقدام الاحتلال على الاستفراد بالمعتقل كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (69) يومًا واغتياله، خاصة في ظل حالة العزل المضاعفة التي فُرضت على المعتقلين.

وأضاف النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء الإجراءات الانتقامية الجماعية التي شرعت بها إدارة السجون، والعدوان المتواصل والمضاعف على المعتقلين، فإن هناك تخوفات كبيرة جدا ومضاعفة، خاصة مع وقف زيارات المحامين، والصعوبات البالغة التي تواجهها المؤسسات في متابعة أوضاع المعتقلين.

وأكد نادي الأسير، أنه وفقا لآخر زيارة تمت له في الرابع من الشهر الجاري، إذ كان المعتقل الفسفوس يعاني من أوضاع صحية خطيرة للغاية، ورغم كل المحاولات التي سبقت هذه المرحلة بنقله من (عيادة سجن الرملة) إلى مستشفى مدني، فإن الاحتلال أصر على احتجازه وعزله في الرملة، السجن الذي استُشهد فيه الشيخ الشهيد خضر عدنان، وبقي محتجزا فيه حتى اللحظات الأخيرة على استشهاده.

وطالب الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية، بأخذ دورها اللازم الذي يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة وحالة الحرب، والمخاطر الكبيرة والمضاعفة على مصير المعتقل الفسفوس، وكل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والمعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من دورا، أعاد الاحتلال اعتقاله في 2/5/2023 إداريا، وهو معتقل سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

وشرع بإضرابه المفتوح عن الطعام منذ الثالث منذ آب/ أغسطس الماضي، ضد اعتقاله الإداري، وخاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة (131) يومًا.

والمعتقل الفسفوس متزوج وأب لطفلة، علمًا أن كل أشقائه تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه أربعة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: حسن (37 عامًا)، وخالد (35 عامًا)، وأكرم (39 عامًا)، وحافظ (40 عامًا)، وقد تعرضت عائلته لعمليات تنكيل متكررة على مدار سنوات طويلة.