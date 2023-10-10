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هيئة الأسرى: تصاعد الاعتقالات في الضفة يأتي في سياق العقاب الجماعي

10/10/2023 5:15:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، يأتي ضمن سياق العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.


وأوضحت الهيئة أن الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، نفذ الاحتلال عشرات المداهمات، التي رافقها تخريب وعبث بالبيوت، واعتقل ما يقارب 50 فلسطينياً، غالبيتهم أسرى محررين.


وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تدلل على مدى التخبط والتوهان الذي تعيشه منظومة الاحتلال، وأنها تحاول الهروب من فشلها الأمني الذريع من خلال هذه الممارسات، التي تؤكد على أن سياسة العقاب الجماعي من أسس عمل دولة الاحتلال، وملاذها الدائم الذي يعري فاشيتها وانحطاطها.


وشددت الهيئة على أن هذا التطرف الصهيوني، وإجرام جيش الاحتلال، وتنفيذه للقتل والاعتقالات اليومية لن يردع الشعب الفلسطيني، ولن يثنيه عن مواصلة نضاله، حتى تتحق حريته.


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