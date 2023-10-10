هيئة الأسرى: تصاعد الاعتقالات في الضفة يأتي في سياق العقاب الجماعي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، يأتي ضمن سياق العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الهيئة أن الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، نفذ الاحتلال عشرات المداهمات، التي رافقها تخريب وعبث بالبيوت، واعتقل ما يقارب 50 فلسطينياً، غالبيتهم أسرى محررين.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تدلل على مدى التخبط والتوهان الذي تعيشه منظومة الاحتلال، وأنها تحاول الهروب من فشلها الأمني الذريع من خلال هذه الممارسات، التي تؤكد على أن سياسة العقاب الجماعي من أسس عمل دولة الاحتلال، وملاذها الدائم الذي يعري فاشيتها وانحطاطها.
وشددت الهيئة على أن هذا التطرف الصهيوني، وإجرام جيش الاحتلال، وتنفيذه للقتل والاعتقالات اليومية لن يردع الشعب الفلسطيني، ولن يثنيه عن مواصلة نضاله، حتى تتحق حريته.
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