العشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

العشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
التاريخ
10/10/2023 5:15:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
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