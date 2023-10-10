Tuesday, 10 October 2023 01:16 GMT

العشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

10/10/2023 5:15:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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