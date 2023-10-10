اختفاء آثار مواطن وزوجته بعد حرق مستوطنين لخيمته في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-اختفت آثار مواطن وزوجته منذ، يوم أمس الإثنين، بعد أن أقدم مستوطنون على حرق خيمته قرب قرية كيسان شرق بيت لحم.
وبحسب مصادر محلية، فإن المواطن محمد عبد الفتاح الشلالدة وزوجته اختفت آثارهم، منذ أمس، بعد إقدام مجموعة من المستوطنين على حرق خيمته وسرقة الماشية، في منطقة "القانوب" من أراضي سعير شمال الخليل، قبالة كيسان القريبتين من مستوطنة "ميتساد" الجاثمة على أراضي المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن ذوي المواطن الشلالدة فقدوا الاتصال بهما، ولا يستطيعون الوصول إليهما بسبب الإغلاقات.
يُذكر أن المستوطنين صعدوا انتهاكاتهم بحق المواطنين في المنطقة الشرقية من بيت لحم، خاصة ضد رعاة الأغنام، وآخرها تمثل في إضرام النيران في خيمتين لمواطنين من عائلة الشلالدة والاستيلاء على خيمة للمواطن سليم عبد البدن في برية تقوع.
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