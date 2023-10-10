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اختفاء آثار مواطن وزوجته بعد حرق مستوطنين لخيمته في بيت لحم

10/10/2023 5:15:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-اختفت آثار مواطن وزوجته منذ، يوم أمس الإثنين، بعد أن أقدم مستوطنون على حرق خيمته قرب قرية كيسان شرق بيت لحم.


وبحسب مصادر محلية، فإن المواطن محمد عبد الفتاح الشلالدة وزوجته اختفت آثارهم، منذ أمس، بعد إقدام مجموعة من المستوطنين على حرق خيمته وسرقة الماشية، في منطقة "القانوب" من أراضي سعير شمال الخليل، قبالة كيسان القريبتين من مستوطنة "ميتساد" الجاثمة على أراضي المواطنين.


وأشارت المصادر إلى أن ذوي المواطن الشلالدة فقدوا الاتصال بهما، ولا يستطيعون الوصول إليهما بسبب الإغلاقات.


يُذكر أن المستوطنين صعدوا انتهاكاتهم بحق المواطنين في المنطقة الشرقية من بيت لحم، خاصة ضد رعاة الأغنام، وآخرها تمثل في إضرام النيران في خيمتين لمواطنين من عائلة الشلالدة والاستيلاء على خيمة للمواطن سليم عبد البدن في برية تقوع.

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