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نقيب الأطباء: 70 طبيباً أردنياً مختصاً مستعدون للتطوّع في غزة

10/10/2023 5:14:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف نقيب الأطباء الأردنيين ونائب رئيس اتحاد الأطباء العرب، الدكتور زياد الزعبي، عن وجود أكثر من 70 طبيباً أردنياً مختصاً استعد للتطوّع لتقديم المساعدات الطبية في غزة.
وقال الزعبي لـ "الوكيل الإخباري" أنه من خلال اتحاد الأطباء العرب، يجري الآن تنسيق لمغادرة الأطباء الأردنيين على دفعات لمصر وترتيب دخول الفرق الطبية لقطاع غزة.
وأوضح أن الأطباء المتطوعين تنوعت تخصصاتهم بين ( اختصاص جراحة عامة، اختصاص جراحة عظام ، اختصاص جراحة الأعصاب، اختصاص جراحة الصدر، اختصاص جراحة الأطفال ، اختصاص جراحة الأوعية الدموية، اختصاص جراحة التجميل والحروق ، اختصاص طب طبيعي وتأهيل، اختصاص التخدير والانعاش).
ونوه الزعبي إلى أن النقابة فتحت باب التبرعات النقدية والعينية، وستواصل تقديم المساعدات لسكان غزة.
وكانت قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطع إمدادات العلاج والماء والكهرباء عن غزة، وفرضت على القطاع حصاراً كاملاً، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة.




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