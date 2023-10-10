الغذاء والدواء : مطعوم الإنفلونزا الموسمية متوفر بالاسواق

MENAFN - Al Wakeel News)أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في السوق المحلي منذ فترة بعدة أسماء تجارية ومن عدة مصادر لأكثر من وكيل معتمد.



وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تمنح مثل هذه المطاعيم أولوية التسجيل والموافقة على تحديث تركيبتها سنويا لضمان فاعليتها ضد سلالات فيروس الإنفلونزا الموسمية.



وأضاف مهيدات أن مطعوم الإنفلونزا الموسمية مسعر وفق أسس تسعير الأدوية المعتمدة لدى المؤسسة وتخضع عملية تداوله بالسعر المعلن عنه من قبل المؤسسة للمراقبة والمتابعة الدورية من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة.



وأكد مهيدات أن المؤسسة تتابع دوريا بيانات المخزون الدوائي المتوفرة لديها وتتخذ دوريا إجراءات احترازية في حال استجد نقص أي صنف دوائي وبما يكفل الحفاظ على الأمن الدوائي واستمرار توفير الأدوية بكميات تغطي احتياجات السوق المحلي دون أي نقص.