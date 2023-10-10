Tuesday, 10 October 2023 01:15 GMT

الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية

10/10/2023 5:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظل الدولار مستقراً مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الثلاثاء، بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ بجانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).


وشهدت جلسة آسيا تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين للمزيد من التصريحات من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر غداً الأربعاء، وبيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.


وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار واليورو 1.0561 دولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع، وانخفض الين متخليا عن مكاسبه الصغيرة، إذ دعمت أوضاع الشرق الأوسط الإقبال على الملاذات الآمنة. الاقتصادية


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