5 شهداء بينهم رضيع وامرأة بقصف طائرات الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وأوضحت مصادر طبية، أن من بين الشهداء رضيع وامرأة، وشهيدين جرى إخراجهما من تحت الأنقاض منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة للصحفي هشام النواجحة متأثرا بجروحه التي أصيب بها فجر اليوم.
وفي بيت حانون شمال القطاع، أغارت الطائرات الحربية على أهداف قرب معبر بيت حانون، كما قصفت الطائرات الحربية عمارة سكنية من 5 طوابق في حي القصاصيب غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مخلّفة عددا من الإصابات.
وفا
MENAFN10102023000208011052ID1107219008
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.