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5 شهداء بينهم رضيع وامرأة بقصف طائرات الاحتلال

10/10/2023 5:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.


وأوضحت مصادر طبية، أن من بين الشهداء رضيع وامرأة، وشهيدين جرى إخراجهما من تحت الأنقاض منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة للصحفي هشام النواجحة متأثرا بجروحه التي أصيب بها فجر اليوم.


وفي بيت حانون شمال القطاع، أغارت الطائرات الحربية على أهداف قرب معبر بيت حانون، كما قصفت الطائرات الحربية عمارة سكنية من 5 طوابق في حي القصاصيب غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مخلّفة عددا من الإصابات.


وفا


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