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وزير المياه والسفير الألماني يبحثان استمرار التعاون في مجالات المياه

10/10/2023 5:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور بيرترام فون مولتكه بحضور المستشار في السفارة ماريوس راو وبحث معه أوجه التعاون خاصة في مجال استكمال البرامج والمشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الجانبين والية تعزيزها والإسراع بإنجازها.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز هذا التعاون الطويل والمستمر بين الأردن وألمانيا والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.
وأشار أبو السعود إلى حرص وزارة المياه والري الدائم على أهمية تعزيز التعاون البناء والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن هذا التعاون قد أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسينها وكذلك ساعدت القطاع على إدارة الموارد المائية الشحيحة وتحسين وصول المياه لعدد كبير من المواطنين بالمياه في ظل مواجهة آثار التغيرات المناخية واللاجئين.
واستعرض الوزير التحديات الأخرى التي يعانيها قطاع المياه كواحد من أكثر القطاعات المائية فقرا وإرهاقا بسبب تواصل الضغوطات عبر السنوات الطويلة الماضية والتي فرضت تناقصا مستمرا في موارد المياه المختلفة وتحديات الفاقد المائي وارتفاع كلف التشغيل والطاقة وتحديات مياه الري والجهود الأردنية في مجالات الاستفادة من المياه المعالجة والمشاريع المنوي تنفيذها لتأمين مصادر مائية جديدة.
من ناحيته أعرب السفير الألماني لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بيرترام فون مولتكه عن سعادته بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبان، مؤكدا تقدير الجانب الألماني للأردن كشريك وثيق ومؤكدا استمرار التعاون في مختلف المجالات خاصة قطاع المياه .

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