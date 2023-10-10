القليل من النوم يضاعف خطر كورونا طويل الأمد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقاً وينامون أقل من 6 ساعات في الليلة تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة بكورونا طويل الأمد 3 مرات.

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة تورنتو بكندا، أن الخطر كان أقل لدى مرضى كورونا الذين سجلوا 6 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.



وقالت الدكتورة فرانسيس تشونغ، الباحثة الرئيسية: "مدة النوم القصيرة المعتادة أثناء الليل أدت إلى تفاقم خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد لدى الذين يعانون من حالات موجودة مسبقاً".



وأضافت: "استناداً إلى دور النوم المساعد المثبت في المناعة، فإن مدة النوم المعتادة قد تغير خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد".



وبحسب "هيلث داي"، بالنسبة لمن يعانون من حالات موجودة مسبقاً والذين وصلوا إلى متوسط وقت النوم المطلوب، كان خطر الإصابة بكورونا طويل الأمد أعلى بمقدار 1.8 مرة فقط.



وللوصول إلى هذه النتائج، حلّل الباحثون بيانات من استطلاع عبر الإنترنت لأكثر من 13 ألف شخص بالغ من 16 دولة.



وقالت تشونغ: "إن استعادة النوم ليلاً إلى متوسط المدة يمثل عاملاً سلوكياً محتملاً قابلاً للتعديل، لتقليل احتمالات الإصابة بكوفيد طويل الأمد للمرضى المعرضين للخطر".



وتُعرّف منظمة الصحة العالمية عدوى كورونا طويلة الأمد بوجود عرض واحد على الأقل يستمر لأكثر من 3 أشهر.



وفي حالات كورونا الطويلة، تشمل الأعراض التي تستمر: التعب، وصعوبة التنفس، وضيق التنفس، ومشاكل النوم، وصعوبة التفكير أو التركيز.

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