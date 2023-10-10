النقد الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط لـ 2% العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خفّض صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الجاري إلى 2%، بعد أن كانت 2.6%، فيما رفع توقعاته لنمو عام 2024 إلى 3.4% بعد أن كانت 3.1%.

وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال عام 2023 إلى 2%، لكن رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 3.4%.



وقال الصندوق في تقريره، إن خفض توقعات نمو المنطقة، جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتباطؤ نمو اقتصاد السعودية التي تنفذ خفض طوعي لإنتاج البترول.



كما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 عند 3%، بينما خفّض توقعاته للنمو خلال 2024 إلى 2.9%.