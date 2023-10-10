Tuesday, 10 October 2023 01:15 GMT

النقد الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط لـ 2% العام الحالي

10/10/2023 5:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خفّض صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الجاري إلى 2%، بعد أن كانت 2.6%، فيما رفع توقعاته لنمو عام 2024 إلى 3.4% بعد أن كانت 3.1%.

وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال عام 2023 إلى 2%، لكن رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 3.4%.


وقال الصندوق في تقريره، إن خفض توقعات نمو المنطقة، جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتباطؤ نمو اقتصاد السعودية التي تنفذ خفض طوعي لإنتاج البترول.


كما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 عند 3%، بينما خفّض توقعاته للنمو خلال 2024 إلى 2.9%.

MENAFN10102023000208011052ID1107219004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث