وفاة شاب دهساً في مرج الحمام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي شاب بحادث دهس على جسر مرج الحمام الجديد فجر اليوم الثلاثاء وفق إدارة السير .
وقالت السير لـ "الوكيل الاخباري" إن حادث دهس وقع في مرج الحمام نتج عنه وفاة شاب مشيرة أن التحقيق جاري بالحادث.
ونعى عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشاب سيف النهار مؤكدين أن تشييع جثمانه سيكون بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء من مسجد الجالودي /طريق أبو السوس والدفن في مقبرة أبو السوس.
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