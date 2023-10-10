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فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من تدريبات معركة طوفان الأقصى

10/10/2023 5:14:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد من تدريبات مقاتلي سلاح الهندسة القسامي الذين شاركوا في معركة طوفان الأقصى على التعامل مع موانع خط الجبهة للعدو .


وأضافت في بيانا لها أن هذه التدريبات كانت تمهيداً لاقتحام المستوطنات من قبل قوات النخبة القسامية.


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