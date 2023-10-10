إسرائيل تعلن إقامة جدار من الدبابات حول غزة- فيديو

إسرائيل تعلن إقامة جدار من الدبابات حول غزة- فيديو
التاريخ
10/10/2023 5:14:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أقام جدارا "حديديا" من الدبابات حول قطاع غزة، محذرا من أن "كل من يقترب من السياج الحدودي سيقتل".
جاء ذلك بعد أن أعلن متحدث باسم الجيش الأسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، مضيفا أن لم يسجل أي حادث تسلل من غزة منذ الليلة الماضية.
روسيا اليوم
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