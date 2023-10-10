إسرائيل تعلن إقامة جدار من الدبابات حول غزة- فيديو

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أقام جدارا "حديديا" من الدبابات حول قطاع غزة، محذرا من أن "كل من يقترب من السياج الحدودي سيقتل".



جاء ذلك بعد أن أعلن متحدث باسم الجيش الأسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، مضيفا أن لم يسجل أي حادث تسلل من غزة منذ الليلة الماضية.

روسيا اليوم