طلبة جامعة الإمارات يشاركون في المؤتمر الآسيوي للتعليم العالي 2023

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: شارك فريق من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات المؤتمر الآسيوي للتعليم العالي، والذي ركّز في نسخته الأولى على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، لتعزيز مهارات العمل التطوعي الطلابي، بتنظيم من مكتب الخدمات التطوعية في جامعة تسينغهوا الصينية.
وضمّ فريق جامعة الإمارات: الطالب سلطان محمد العطوي، من كلية الإدارة والاقتصاد، والطالبة خاتون الحتاوي، من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب عدد من موظفي الجامعة.
وناقش المؤتمر الذي تمّ عبر تقنية الاتصال المرئي أربعة محاور رئيسية هي: المشاريع الطلابية في الجامعات، والتحوّل إلى البيئة الخضراء، ودعم كبار السن وأصحاب الهمم، والصحة العامة وتعزيز رفاهية المجتمع.
وقدّم فريق الجامعة عرضاً حول دعم جامعة الإمارات للعمل التطوعي، وأهمية الأعمال التطوعية للطلاب ومساهمتها في تطوير المهارات، اكتساب المعارف وتبادلها وصقل الخبرات.
وقال الطالب محمد سلطان العطوي، عضو الفريق المشارك " تمّ ترشيحي من قبل الجامعة، لحرصي ومشاركاتي الدائمة في العمل التطوعي، حيث يمنحني التطوع فرصة لاكتساب المهارات والخبرات التي تعزز من قدرتي على التفاعل مع المجتمع من خلال المشاركات التطوعية النوعية"، مؤكداً في الوقت نفسه على أن العمل التطوعي هو باب لتعزيز السيرة الذاتية للفرد وصقل مهاراته الشخصية وتحقيق الذات بعيداً عن مقاعد الدراسة.
بدورها أشارت الطالبة خاتون علي الحتاوي، إلى أنها تشعر بالفخر والرضا من انخراطها في العمل التطوعي وتمثيل جامعة الإمارات في المحافل المختلفة، لأنها من خلال تلك المشاركات تساهم في تطوير المجتمع، باعتبار العمل التطوعي ركيزة إنسانية أساسية لبذل العطاء والارتقاء بالمجتمع.
MENAFN10102023003390011655ID1107218904
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.