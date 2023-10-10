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مصادر مصرية رفيعة المستوى لـالقاهرة الإخبارية: السيادة المصرية ليست مستباحة

10/10/2023 4:31:06 AM
(MENAFN- Youm7) حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية» من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات النزوح الجماعي.



وقالت المصادر إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وقد كثفت من اتصالاتها بكل الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لوقف التصعيد.



وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني أكدت أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات هذا على ثوابت القضية الفلسطينية.



وقد شددت المصادر على خطورة دعوات النزوح أنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.



وحمل المصدر سلطة الاحتلال ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدا على أهمية الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.







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