الأردن يعلن إغلاق جسر الملك حسين الرابط مع الضفة الغربية المحتلة

MENAFN - Youm7) أعلن الأمن العام الأردني ،اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال الأمن العام الأردني في بيان الصادر اليوم ، أنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة بدءاً من اليوم.

وكان قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، إلى 704 شهداء، ونحو 3900 مصاب، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، قال إن الاحتلال الإسرائيلي قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة من خلال القذائف الصاروخية، كما قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة من خلال القذائف الصاروخية.