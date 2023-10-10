الأردن يعلن إغلاق جسر الملك حسين الرابط مع الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Youm7) أعلن الأمن العام الأردني ،اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال الأمن العام الأردني في بيان الصادر اليوم ، أنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة بدءاً من اليوم.
وكان قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، إلى 704 شهداء، ونحو 3900 مصاب، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.
كان محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، قال إن الاحتلال الإسرائيلي قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة من خلال القذائف الصاروخية، كما قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة من خلال القذائف الصاروخية.
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