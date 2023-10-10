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الأونروا: نزوح أكثر من 187 ألف شخص فى غزة منذ بدء القتال

10/10/2023 4:31:04 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الثلاثاء أن عدد النازحين بقطاع غزة ارتفع لأكثر من 187 ألفا و500 شخص منذ بدء القتال، متوقعةً زيادة العدد.

وذكرت الوكالة في تقرير أن "النزوح الجماعي تصاعد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف أرجاء قطاع غزة".

وقالت الأونروا إن هناك حوالي 137 ألفا و500 نازح داخلياً يقيمون في 83 مدرسة تابعة لها في كافة مناطق القطاع.

وتابعت: "مع استمرار الغارات الجوية المكثفة، يبحث المزيد والمزيد من النازحين عن مأوى في مدارس الأونروا".

وشددت على أنه "يتم بذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين داخلياً. ومع ذلك، فإن الظروف صعبة، حيث إن بعض الملاجئ مكتظة، ومحدودية توافر المياه الصالحة للشرب. حيث إن كل المدارس البالغ عددها 83 مدرسة ليست مخصصة كملاجئ للطوارئ، وبالتالي فهي غير مُعدة لاستقبال النازحين داخلياً".

وأكدت أنه وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، تم توزيع الخبز على النازحين في الملاجئ.

وكشفت أن مكتب الأونروا في إقليم غزة، حيث يتواجد موظفون محليون ودوليون، تعرض لأضرار جانبية بسبب الغارات الجوية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة. وبالإجمال، تضررت 18 منشأة تابعة للأونروا منذ 7 أكتوبر.



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