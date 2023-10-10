الشرطة العراقية تنفذ تفجيرا لمخلفات حربية لداعش جنوبى البلاد

MENAFN - Youm7) نفذت الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، عملية تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة البصرة جنوبى البلاد.

وذكرت قيادة عمليات البصرة العراقية، فى بيان، أن "فريق الجهد الهندسى لقيادة عمليات البصرة سيقوم خلال الساعات المقبلة بإجراء عملية تفجيرية لمخلفات حربية فى مناطق أخرى متفرقة فى قضاء الزبير والرميلة الشمالية ومنطقة الإتلاف في سفوان، لذا اقتضى التنويه عند سماع صوت الانفجار".

وأوضح البيان أن عملية التفجير ستستمر لمدة ثلاثة أيام، داعيا المواطنين إلى عدم الخوف أو الهلع في حال سماع أصوات ذلك التفجير.

يشار إلى أنه لا تزال الألغام غير المنفجرة تشكل هاجسا خطيرا للعراقيين القريبين من المناطق التي تشهد وجود هذه الألغام، وأيضا للسلطات المحلية والمنظمات الحقوقية والمتخصصة بالبيئة، إذ إنها تواصل حصد أرواح العراقيين، حتى مع كون بعضها يرجع إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهي تلك التي تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988).

وكانت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر في العراق هبة عدنان قد أكدت - في وقت سابق - أن العراق واحد من البلدان شديدة التلوث بالأسلحة في العالم، وأن المساحة المتبقية الملوثة بلغت 2600 كيلومتر مربع، وهي قريبة من حجم 364 ألف ملعب كرة قدم.



