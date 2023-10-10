بسبب التصعيد.. الأمم المتحدة فى لبنان تعزز قدراتها علي الحدود اللبنانية

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- Youm7) قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) رصدت انفجارات بالقرب من البستان، جنوب غرب لبنان وقامت القوات الأممية بتكييف وتعزيز وجودها في جميع أنحاء منطقة العمليات، بما فيها القدرات المضادة لإطلاق الصواريخ.
وأوضح المتحدث الأممي إن اليونيفيل تعمل على جمع المزيد من المعلومات حول الإنفجارات، مشيرا إلي أن قائد اليونيفيل أرولدو لازارو ساينز، على اتصال مع جميع الأطراف المعنية لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام آليات الاتصال والتنسيق الخاصة لدى القوة الأممية لمنع مزيد من مخاطر التصعيد وفقدان الأرواح.
وأضاف المتحدث الأممي أن قيادة "اليونيفيل" على اتصال دائم مع السلطات لافتا الي أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل في لبنان موجودون على طول الخط الأزرق بهدف الحفاظ على الاستقرار.
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