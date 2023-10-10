بسبب التصعيد.. الأمم المتحدة فى لبنان تعزز قدراتها علي الحدود اللبنانية

MENAFN - Youm7) قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) رصدت انفجارات بالقرب من البستان، جنوب غرب لبنان وقامت القوات الأممية بتكييف وتعزيز وجودها في جميع أنحاء منطقة العمليات، بما فيها القدرات المضادة لإطلاق الصواريخ.

وأوضح المتحدث الأممي إن اليونيفيل تعمل على جمع المزيد من المعلومات حول الإنفجارات، مشيرا إلي أن قائد اليونيفيل أرولدو لازارو ساينز، على اتصال مع جميع الأطراف المعنية لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام آليات الاتصال والتنسيق الخاصة لدى القوة الأممية لمنع مزيد من مخاطر التصعيد وفقدان الأرواح.

وأضاف المتحدث الأممي أن قيادة "اليونيفيل" على اتصال دائم مع السلطات لافتا الي أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل في لبنان موجودون على طول الخط الأزرق بهدف الحفاظ على الاستقرار.



