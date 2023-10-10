Tuesday, 10 October 2023 01:13 GMT

محافظ الجيزة يحضر الحصص الدراسية خلال جولة بمدارس أبو النمرس.. فيديو

10/10/2023 4:31:01 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيز
قبل قليل، جولة تفقدية بعدد من مدارس مركز ومدينة أبو النمرس لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.



وشملت جولة المحافظ تفقد مدرسة بنك أبو ظبي الإعدادية بنين، ومدرسة أمل منيل شيحة للصم وضعاف السمع، ومدرسة يوسف محمود يوسف الابتدائية بمركز ومدينة أبو النمرس.





وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية للوقوف على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول والتحاور مع الطلاب ومناقشتهم ومشاركتهم حصصهم الدراسية.



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية وتكليف مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام اليوم الدراسى وتسكين مشرفى الأدوار يومياً لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس، حفاظاً على سلامتهم ورفع كفاءة الحدائق الداخلية، مع مراعاة توفير الدعم اللازم للوحدات الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة استعداداً لأى طارئ.





وكلف المحافظ نائبه لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بالتنسيق مع مدير مديرية التربية والتعليم لتنظيم رحلات ميدانية للطلاب لتفقد المشروعات القومية المنفذة والجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.







MENAFN10102023000132011024ID1107218846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث