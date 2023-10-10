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أكاديمية البحث العلمى تكرم الفائزين بمسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023

10/10/2023 4:31:01 AM
(MENAFN- Youm7) اختتمت فعاليات الدورة الثانية من "مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023" بمدينة العلمين الجديدة، والتي نظمها تحالف يضم كلا من أكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب ويمثله (جمعية اتصال)، وشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) ومؤسسة مصر الخير، وانضمت هذا العام جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
و افتتح حفل الختام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين، والدكتور علي أبو زنجال، نائب رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلي من هيئة تسليح القوات المسلحة، حيث تمت استضافة مسابقات مختلفة والإعلان عن فئات جديدة في بعض المسابقات وذلك لزيادة مساحة المشاركة في كل أنشطة البطولة لتناسب جميع الأعمار وشارك في المسابقة 129 فريقاً بإجمالي عدد 925 طالباً من 6 دول وهم مصر، الكويت، الأردن، بوليفيا، بولندا، وبنجلاديش.
وتستهدف المسابقة إلي تزويد الصناعة بجيل من المبتكرين والخبرات البشرية القادرة على مواجهة التحديات باستخدام الحلول الرقمية، وتعظيم التعاون بين الهيئات الأكاديمية والرؤى الحكومية ومتطلبات الصناعة وسوق العمل.
واستضافت هذه البطولة نهائيات 4 مسابقات عالمية وإقليمية ومحلية وهم كاسحات الألغام، تحدي الروبوتات المقاتلة، وتحدي الغواصات الآلية تحت الماء، وتحدي سيبرش، وتم إعلان أسماء الفرق الفائزة في حفل الختام وتكريم الفائزين في مسابقة كاسحات الألغام والتي تضمنت 3 مسارات وقد فاز في المسار الأكاديمي بالمركز الأول فريق دولة بوليفيا، وفي نفس المسار فاز بالمركز الثاني الجامعة المصرية اليابانية، أما المركز الثالث كان من نصيب فريق جامعة الإسكندرية، وفي المسار الخاص بطلبة المدارس فاز فريق“ MAD Team”من دولة بوليفيا أيضا، وحصل علي المركز الثاني فريق أكاديمية ديسكوفري للعلوم والتكنولوجيا بالمنوفية، أما المركز الثالث حصل عليه فريق روبوكيد أكاديميي من محافظة الإسكندرية، وفاز في مسار المستكشفين الصغار بالمركز الأول فريق Tornado (محافظة أسيوط) من مؤسسة مصر الخير، وفاز بالمركز الثاني من السويس فريق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وكان المركز الثالث من نصيب مدرسة الفاروق، وفاز في مسابقة تحدى الروبوتات متوسطة الوزن بالمركز الأول فريق المعهد العالي للتكنولوجيا، والمركز الثاني حصل عليه فريق "تك- أكاديميز "، كما فاز في مسابقة الروبوتات المقاتلة فريق الصديق من المعهد العالي بالعاشر من رمضان، وفاز في مسابقة Revival فريق روبوميكر 2، وحصل على جائزة أفضل نموذج فريق أبولو، وفاز في مسابقة تحدى الروبوتات خفيفة الوزن فريق أر. أي أتاكرز من السويس، ومن محافظة أسيوط فريق تورنيدو من مؤسسة مصر الخير، وفريق فيوتشر ستارز من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، أما في مسابقة الغواصات البحرية (الغواصات الآلية المسار الاكاديميى) حصل على المركز الأول فريق M. I. A. Robotics من جامعة الإسكندرية، وكان المركز الثاني من نصيب فريق المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، والمركز الثالث حصل عليه فريق Aquaphoton من جامعة الإسكندرية، وفي مسابقة الغواصات البحرية ذاتية الأتمتة فاز بالمركز الأول فريق M. I. A. Robotics من جامعة الإسكندرية، وحصل على المركز الثاني فريق Sailfish AUV المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان، وكان المركز الثالث من نصيب فريق معهد العبور، أما مسابقة الغواصات الآلية لتحدي الروبوتات المائية UWRChallenges لفئة طلاب المدارس حصل علي المركز الأول فريق أكاديمية ديسكوفري للعلوم والتكنولوجيا بالمنوفية، وفاز بالمركز الثاني فريق تورنيدو من مؤسسة مصر الخير، أما المسابقة الدولية SEA Perch الإعدادية فاز بها فريق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وفريق مدرسة نور للغات، وفريق أكاديمية جينيس، أما المسابقة الدولية SEA Perch المدارس الثانوية فقد فاز فريق أكاديمية فورتكس، وفريق أكاديمية نفرتيتي، وأخيراً فاز في مسابقة Sea Perch open class أكاديمية جوبيتر، ومدرسة نور للغات، وروبوكيد.

الفائزين في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023 (1)

الفائزين في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023 (2)

الفائزين في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023 (3)

الفائزين في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023 (4)

الفائزين في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023 (5)



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