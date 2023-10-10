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محافظ الجيزة يتفقد معامل الفيزياء بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات

10/10/2023 4:31:01 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد اللواء أحمد راشد،
محافظ الجيزة ، مدرسة الحوامدية الثانوية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 والتأكد من عدم وجود معوقات وتوافر كافة عناصر السلامة والأمان للطالبات.



وحرص محافظ الجيزة خلال زيارته، على تفقد معامل الفيزياء بالمدرسة، والتحاور مع الطالبات والسماع لاستفساراتهم والرد عليها، موجهاً مدير مدير التربية والتعليم بالجيزة بضرورة تخصيص حصة دراسية للحديث مع الطالبات حول الشئون العامة والرد على استفساراتهم.



يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجرى صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من مدارس مركز ومدينة أبو النمرس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد، شملت مدارس (بنك أبو ظبي الإعدادية بنين، وأمل منيل شيحة للصم وضعاف السمع، ويوسف محمود يوسف الابتدائية).







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