Tuesday, 10 October 2023 01:13 GMT

أسعار الأعلاف تواصل استقرارها اليوم فى الأسواق

10/10/2023 4:31:00 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل أسعار الاعلا استقرارها فى الأسواق، عقب حالة التراجع التى حدثت خلال الأسبوع الماضي بنحو 200 جنيها للطن لمختلف الأنواع بسبب انخفاض أسعار خامات العلف بالبورصة العالمية وافراجات وزارة الزراعة، وتراجع سعر الذرة الصفراء فى الأسواق.



وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى وقت سابق أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا
بحوالي 133 مليون دولار.



وأضاف وزير الزراعة، أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من " 16 أكتوبر 2022
حتى 21 سبتمبر 2023" 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .



وأكد القصير، الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.







MENAFN10102023000132011024ID1107218842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث