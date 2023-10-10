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رئيسة تايوان: نسعى إلى التعايش السلمى مع الصين

10/10/2023 4:30:58 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت رئيسة تايوان تساى إنج وين، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تسعى إلى التعايش السلمى مع الصين، من خلال تفاعل حر وغير مقيد.

وقالت تساي - في خطابها بمناسبة العيد الوطنى للبلاد، وفقا لقناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن قوة الدعم الدولي لتايوان وصلت إلى ذروة غير مسبوقة.. مضيفة "بكل ثقة، سنظهر للعالم أن الشعب التايواني كريم ومستقل وأنه سيظل شعبا ديمقراطيا وحرا لأجيال قادمة"، مشيرة إلى أنه من واجبها حماية سيادة تايوان واسلوب حياتها الديمقراطي الحر.

وأوضحت أن الخلافات بين تايوان والصين يجب أن تحل سلميا، وأن الحفاظ على الوضع الراهن يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان السلام.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها ستستعيد الجزيرة، وبالقوة إذا لزم الأمر .. وقد كثفت بكين في العام الماضي ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان كما زادت عدد الطائرات الحربية التي تنفّذ طلعات حول الجزيرة وتخترق أجواءها.




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