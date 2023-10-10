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ارتفاع جديد فى درجات الحرارة بإيطاليا رغم بداية الخريف بسبب تغير المناخ

10/10/2023 4:30:58 AM
(MENAFN- Youm7) تستمر إيطاليا فى معاناتها من ارتفاع درجات الحرارة رغم بداية فصل الخريف، وذلك بسبب الإعصار الأفريقى الذى وصل البلاد، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك توقعات بانتهاء هذه الموجة الحارة التى تشهدها البلاد لأول مرة فى شهر أكتوبر بعد بداية فصل الخريف، ومع بداية الأسبوع القادم ستشهد البلاد هطول الأمطار والعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن ينسحب الإعصار الأفريقي تدريجيا من إيطاليا بين السبت 14أكتوبر والأحد 15أكتوبر ، وحتى ذلك الحين، سيسود الطقس الجيد والحرارة في معظم المناطق الإيطالية، ولكن الاسبوع الجارى ستكون البلاد بأكملها تحت تأثير الإعصار الصيفي.

ومن المتوقع أن تكون السماء صافية بأغلب المناطق، مع احتمالية زيادة السحب قليلاً في ليجوريا وتوسكانا العليا وعلى طول سواحل فينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا، خاصة في الصباح، من الممكن أيضًا حدوث ضباب محلي، وستظل درجات الحرارة أعلى من المتوسط ​​لمثل هذا الوقت من العام، حيث ستتجاوز درجات الحرارة القصوى 30 درجة مئوية، ليس فقط في وسط الشمال، ولكن أيضًا في الجنوب، بما في ذلك صقلية وبوليا.

وسيؤدي وصول هذه التيارات إلى البحر الأبيض المتوسط، الذي لا تزال درجات الحرارة فيه مرتفعة، إلى تكوين إعصار سيجلب فترة شديدة من سوء الأحوال الجوية إلى العديد من المناطق الإيطالية.

ويتوقع هطول أمطار وحتى ثلوج على ارتفاعات تقترب من 2000 متر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي قد تصل إلى 10 درجات مئوية مقارنة الأيام القادمة.

وتشهد الأنهار الجليدية على الحدود الإيطالية والفرنسية حالة من الذوبان نتيجة للتغيرات المناخية، وفقد فقدت الأنهار الجليدية الأوروبية، والتي تقع في ارتفاعات أقل من غيرها من مناطق العالم، حوالي ثلث حجمها بين عامي 2000 و 2020 وفقًا للبيانات العلمية.




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