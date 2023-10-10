إسرائيل تدمر غزة..أسوشيتدبرس: المباني تحولت إلى ركام من الخرسانة.. صور

تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة ليل الثلاثاء فى دمار واسع. وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت وسط مدينة غزة بلا هوادة فى الساعات المبكرة من صباح الثلاثاء، بعد أن تعهد رئيس وزراء الإسرائيلي

بانتقام من عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينة قال إنه صداه سيتردد لأجيال.

الدمار فى غزة







وأشارت الوكالة إلى أن أحياء فى غزة قد تحولت إلى حطام، وبعد ساعات من الضربات المتواصلة على مدار الليل، غادر سكان حى الرمال فى وسط غزة منازلهم عند الفجر، ليجدوا أن بعض المبانى قد انقسمت على نضفين بسبب الضربات، فى حين تحولت مبانى أخرى إلى أكوام من الخرسانة والحديد، وقد سويت السيارات بالأرض واحترقت الأشجار فى شوارع سكنية.

حطام مسجد دمره القصف الاسرائيلى فى مدينة غزة





وذكرت الوكالة أن الدمار فى حى الرمال يشير إلى ما يمكن أن يكون تكتيكا إسرائيليا جديد وهو تحذير المدنيين بمغادرة مناطق معينة، ثم ضرب تلك المناطق بضربات جوية بوتيرة غير مسبوقة.

فلسطينى يودع طفله الشهيد







وبدأ القصف فى المناطق الحدودية بين غزة وإسرائيل ثم تحول على قلب مدينة غزة، وأكدت أسوشيتدبرس أنه فى حال استمرار هذا النوع من القصف، فإن المدنيين فى غزة لن يجدوا سوى أماكن قليلة لإيوائهم مع تحول مزيد من الأحياء إلى أماكن غير مأهولة للسكان.

الفلسطينيون يشيعون الشهداء

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 187 ألف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قد غادروا منازلهم، وهو العدد الأكبر منذ العدوان الإسرائيلي الجوى والبرى على القطاع فى عام 2014، والذى أدى إلى نزوح 400 ألف.