مقتل 18 تايلانديا و3 نمساويين من بين المختطفين فى إسرائيل

MENAFN - Youm7) قال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، الثلاثاء، إن 18 مواطنا تايلانديا قتلوا في اضطرابات إسرائيل، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.

وبحسب موقع الحرة، طالبت تايلاند من إسرائيل المساعدة في إطلاق سراح الرهائن، وعبرت عن اعتقادها بأن "الفصائل الفلسطينية لن تؤذي أجانب لا علاقة لهم بالصراع".

وأوضحت وزارة الخارجية أن "أوضاع الرهائن التايلانديين غير معروفة".

وأكد نائب وزير الشؤون الخارجية، جاكابونغ سانغماني، أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين عن المواجهات التي اندلعت السبت.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، إن تسعة تايلانديين أصيبوا بجروح و11 من بين الرهائن.

ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

وقال جاكابونغ إن قرابة ثلاثة آلاف تايلاندي قدموا طلبا للعودة إلى بلادهم.

ومن جانبها، قالت الخارجية النمساوية، إن 3 نمساويين يحملون الجنسية الإسرائيلية قد يكونون من بين من "خطفتهم الفصائل الفلسطينية" في هجوم السبت دون "تأكيد رسمي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الإثنين، إن الفصائل الفلسطينية اختطفت أكثر من 100 شخص خلال هجومها مطلع الأسبوع.