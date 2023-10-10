الرئيس الأمريكى يلقى خطابا الليلة عن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

MENAFN - Youm7) أعلن مسئول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلقى كلمة مساء اليوم، الثلاثاء، عن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين فى أعقاب عملية طوفان الأقصى غير المسبوقة يوم السبت الماضى، حيث من المقرر أن يلقى بايدن كلمته فى الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وكان بايدن قد قال فى بيان أمس، الاثنين، إن 11 أمريكيا على الأقل قد قتلوا فى الصراع، مضيفا أنه من المرجح أن يكون بعض الأمريكيين ضمن الرهائن المحتجزين لدى حماس.



كانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت سفت من حاملة الالطائرات التابعة للبحرية الأمريكية "فورد: إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل. وقالت قناة NBC News إن هذه الجهود هدفها إرسال رسالة واضحة لأطراف إقليمية بالتراجع، وفقا لمسئول أمريكى قال إن الولايات المتحدة تخطط أيضا لإبقاء طائرة إف 16 ومقاتلات إيه 10 فى المكان.

وكان موقع واللا الإسرائيلي، قد ذكر الاثنين، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة.

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت وسط مدينة غزة بلا هوادة فى الساعات المبكرة من صباح الثلاثاء، بعد أن تعهد رئيس وزراء الإسرائيلي

بانتقام من عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينة قال إنه صداه سيتردد لأجيال.

وأشارت الوكالة إلى أن أحياء فى غزة قد تحولت إلى حطام، وبعد ساعات من الضربات المتواصلة على مدار الليل، غادر سكان حى الرمال فى وسط غزة منازلهم عند الفجر، ليجدوا أن بعض المبانى قد انقسمت على نضفين بسبب الضربات، فى حين تحولت مبانى أخرى إلى أكوام من الخرسانة والحديد، وقد سويت السيارات بالأرض واحترقت الأشجار فى شوارع سكنية.







