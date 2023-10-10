أمينة عرفى أصغر لاعبة تتأهل إلى ربع نهائى بطولة اسكواش بلاتينية

MENAFN - Youm7) أصبحت البطلة المصرية أمينة عرفي، البالغة من العمر 16 عامًا وثلاثة أشهر، أصغر لاعبة على الإطلاق تصل إلى الدور ربع النهائي في بطولة بلاتينيوم، وهى أعلى فئة ببطولات رابطة اللاعبين المحترفين "PSA "، وذلك بعد أن تغلبت على النيوزيلندية جويل كينج المصنفة رقم 4 عالميًا في مركز أرلين سبكتر الأمريكي للاسكواش اليوم.

عادت أمينة عرفي، التي حصلت بالفعل على ثلاثة ألقاب في PSA باسمها، من هزيمة أمام كينج البالغة من العمر 35 عامًا لتضمن فوزًا 11-13، 11-7، 11-5، 11-4،

لتتأهل إلى مباراة دور الثمانية ضد أماندا صبحي المصنفة الأولى لأمريكا.

وقالت أمينة عرفي في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين: "لا أستطيع أن أصدق ذلك، لقد دخلت هذه المباراة دون أي توقعات".

وأضافت: "لقد تعلمت دروسًا في باريس وقطر، ولعبت نقطة بنقطة وجاءت النتائج للتو، درست طريقة جويل كينج جيداً، لأنها صاحبة خبرات أكثر مني، لذلك عندما تكون متعبة فإنها تعرف كيفية إدارة المباراة بشكل جيد للغاية،

كان علي أن ألعب أفضل تسديداتي.

حجز 4 لاعبين مصريين مقاعدهم فى الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة

للاسكواش ، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتأهل كل من علي فرج، طارق مؤمن، هانيا الحمامي وأمينة عرفي، إلى الدور ربع النهائي وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من دور الـ16، حيث حققت البطلة الصغيرة أمينة عرفي صاحبة الـ 16 عاماً مفاجأة كبيرة بالفوز على النيوزلندية المخضرمة جويل كينج.