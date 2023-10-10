Tuesday, 10 October 2023 01:12 GMT

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات

10/10/2023 4:30:53 AM
(MENAFN- Youm7) انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مص صباح اليوم الثلاثاء في المعسكر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.



فيما يُجري الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر اتصالات مع نادي أرسنال الانجليزي للتنسيق بشأن الدفع بمحمد النني لاعب الفريق الانجليزي تدريجيا في مباريات المنتخب خاصة وأنه عائد من إصابة طويلة منذ أكثر من 5 شهور وأبدي الجهازان الفني والطبي ترحيبها بالتنسيق مع أرسنال حفاظا على سلامة اللاعب.



وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت الإمارات أمس، الاثنين، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف علي المنتخب الأول.



وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت كالتالى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا
ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.







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