الطلائع يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدورى المصرى

(MENAFN
- Youm7) يفتح اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجي بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر الجمعة 20 أكتوبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة دوري نايل المصري.
ويستأنف الطلائع اليوم الثلاثاء، تدريباته على ستاد جهاز الرياضة بعدما منح بسيونى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من مودرن فيوتشر في آخر ظهور بالدوري.
وبدأ عبد الحميد بسيونى، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.
وأستقر بسيونى على خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها الثانى بعد وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى.
وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، واضاف مروان محسن الهدف الثاني.
وكانت هذه هى الخسارة الاولى للطلائع بعدما فاز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الاولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة.
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