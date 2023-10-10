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الطلائع يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدورى المصرى

10/10/2023 4:30:53 AM
(MENAFN- Youm7) يفتح اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجي بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر الجمعة 20 أكتوبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة دوري نايل المصري.



ويستأنف الطلائع اليوم الثلاثاء، تدريباته على ستاد جهاز الرياضة بعدما منح بسيونى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من مودرن فيوتشر في آخر ظهور بالدوري.



وبدأ عبد الحميد بسيونى، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.



وأستقر بسيونى على خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها الثانى بعد وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى.



وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.



وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، واضاف مروان محسن الهدف الثاني.



وكانت هذه هى الخسارة الاولى للطلائع بعدما فاز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الاولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة.







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